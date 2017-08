نشرت الفنانة اللبنانية اليسا صورة جديدة على حسابها الشخصي على تويتر كشفت من خلالها أن عن أن الرحلة قد فاتتها.

وقد ظهرت اليسا في الصورة مع إحدى صديقاتها وهما تجلسان على المقعد، وأرفقتها بتعليق طريف جاء فيه:"لم نلحق رحلتنا، وبدلاً من ذلك نحن نلتقط الصور".

اليكم الصورة

We missed our flight, so we're taking photos instead 😡 pic.twitter.com/Hb2RRGNwei