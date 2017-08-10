إليسا نجمة مدربي The Voice؟ إليكم الإجابة الأكيدة

هل ستكون إليسا ضمن المدربين-النجوم في لجنة The Voice؟

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LBCI News Lebanon

هل ستكون الفنانة إليسا ضمن المدربين-النجوم في لجنة برنامج The Voice في موسمه الرابع؟

انّه السؤال الّذي يطرحه محبّو الفنانة إليسا عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعدما ذُكر إسمها بين الفنانين المرشحين لكرسي البرنامج بموسمه الجديد عبر عددٍ من الوسائل الإعلاميّة.

أجابت إليسا على هذا السؤال بكلمتين تاركةً وراءها خلاصتين: الأولى أنها لم تؤكّد او تنفي مشاركتها، والثانية أنّها لا تمانع أن تتواجد في البرنامج.

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فردّت إليسا على أحد المعجبين الّذي سألها عبر تويتر "هل رح تشاركي بلجنة تحكيم ذا فويس؟" قائلةً "آمل وأتمنى".