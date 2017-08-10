تأجيل حفل نجوى كرم وملحم زين.. ما السبب؟

كيف علّقت الفنانة نجوى كرم على تأجيل حفلها؟

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LBCI News Lebanon

كان الجمهور على موعدٍ مع الفنانة نجوى كرم والفنان ملحم زين في حفل غنائي مشترك في إهدن بتاريخ 13 آب من الشهر الحالي، لكن الحفل بات مصيره التأجيل.

وفي التفاصيل، أعلنت الشركة المنظمة Double Eight عبر حسابها الرسمي التالي "لظروف قاهرة مع المنتج ميشال حايك نعلن تأجيل حفل اهدن الواقع في ١٣-٨-٢٠١٧ للفنانة نجوى كرم والفنان ملحم زين، تمنياتنا بلقاء قريب".

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في سياقٍ متصل، علّقت الفنانة نجوى كرم على تأجيل حفلها في تغريدةٍ قالت فيها "قبل ان يكون منتجاً هو الأخ والصديق ميشال حايك. معذور لعذرك... معاً دائماً بإذن الله". وختمت "عذراً للجمهور الحبيب.. للظروف احكام".

لظروف قاهرة مع المنتج ميشال حايك نعلن تأجيل حفل اهدن الواقع في ١٣-٨-٢٠١٧ للفنانة نجوى كرم والفنان ملحم زين، تمنياتنا بلقاء قريب.@najwakaram — double8 (@arabicevents) August 9, 2017