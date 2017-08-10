إبنتا ملك جمال لبنان ضحية الإهمال الطبي.. تفاصيل التجربة الأليمة

ربيع الزين يروي تجربته الأليمة

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LBCI News Lebanon

سرد ملك جمال لبنان السابق ربيع الزين تجربته الأليمة بسبب وفاة إبنتيه التوأم في رحم زوجته أخصائية التغذية العالمية أنجي قصابية.

عن التجربة الأليمة الّتي حرمته من أن يصبح والداً لتوأمين بعدما قُتلت الابنتان في شهرهما السادس، علّق ربيع في حديث لمجلة "سيدتي" بالقول "هذا حكم الله ونصيبنا، أؤمن بما كتبه الله لنا".

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وتابع "حصل إهمال طبي من قبل أحد الأطباء في لبنان، ما أدى إلى قتل الابنتين في بطن زوجتي قبل ولادتهما".

ويؤكّد ربيع الزين أن التجربة كانت صعبة وختم "بإيماننا بقدرتنا وصمودنا مع بعض، تخطينا هذه المرحلة، ونتطلع بإذن الله إلى المستقبل وما قدّر الله شاء".