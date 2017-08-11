المرض يُلاحق نجوم لبنان.. فنان في المستشفى بعد ملحم زين وزياد برجي

من هو الفنان الّذي أُدخل إلى المستشفى بعد ملحم زين وزياد برجي؟

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LBCI News Lebanon

يبدو أن المرض يُلاحق نجوم لبنان في هذا الصيف رغم أنه موسم حافل بالمهرجانات.

وقد شهدنا في الأيام الماضية تعرّض الفنان ملحم زين لكسور بيده بسبب حادث سير مروّع. كما أدخل الفنان زياد برجي إلى المستشفى بعد تعرّضه للتسمّم بسبب فساد طعام قد تناوله من أحد المطاعم.

ولكن من هو الفنان الّذي أُدخل إلى المستشفى بعد ملحم زين وزياد برجي؟

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إنّه الفنان أمير يزبك الّذي شعر بآلام في قلبه، وقد تسارعت دقات قلبه فور إنتهائه من إحياء مهرجانات حراجل.

وأُدخل يزبك إلى مستشفى سيدة لبنان، وكشفت الصور الشعاعية للقلب وللشرايين عن وجود ماء على غشاء القلب ويمكن ازالتها عبر الأدوية.