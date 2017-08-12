الجمهور يتّهم أمل حجازي.. وهي تردّ وتوضح

هل "لطشت" سعد المجرد؟ إليكم الحقيقة

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LBCI News Lebanon

نشرت الفنانة أمل حجازي سلسلة تغريدات عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر شكّكت فيها بالأرقام الخيالية الّتي يحقّقها بعض النجوم على موقع يوتيوب.

وغرّدت أمل حجازي قائلةً "تحقيق المشاهدات على اليوتيوب هو عبارة عن قديش بتدفع. بدك مليون مليونين ثلاثة؟ قد ما تدفع بتاخد. مش مقياس أبداً اذا عليها كتير نسبة مشاهدة".

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وتابعت أمل قائلةً "انها تكون ناجحة الاغنية الضاربة هي يلي بتسمعوها وين ما كان بدون دعم راديو او يوتيوب. انتظروا ليخلص دعم الراديو ساعتها بتبيّن خيرها من شرها. ومش عم قول انو غلط هيدا نوع من الترويج للاغنية او الالبوم بس الغلط انو ننسى انو الاعداد مش كلها مظبوطة ونعتبر انو الاغنية كسرت الدنيا. كونوا واقعيين".

وتأتي تغريدات أمل حجازي بعدما حقّق الفنان سعد المجرد أكثر من 11 مليون مشاهدة لأغنيته الجديدة Let Go خلال ثلاثة أيام، الأمر الّذي دفع البعض إلى إعتبار تغريدات أمل "لطشة" لسعد.

فأوضحت حجازي في تغريدة أخرى "عيب على بعض مواقع التواصل اللعب على العناوين وتغيير المضمون في الذي نشرته. انا لم اقصد اسم معين ابداً ومبروك لسعد لمجرد على الاغنية الرائعة".

تحقيق المشاهدات على اليوتوب هو عبارة عن قديش بتدفع بدك مليون مليونين ثلاثة قد ما تدفع بتاخد مش مقياس ابدا اذا عليها كتير viewers يتبع — Amal Hijazi (@AmalHijazi) August 10, 2017

انها تكون ناجحة الاغنية الضاربة هي يلي بتسمعوها وين ما كان بدون دعم راديو او you tube انتظروا ليخلص دعم الراديو ساعتها بتبين خيرها من شرها — Amal Hijazi (@AmalHijazi) August 10, 2017

ومش عم قول انو غلط هيدا نوع من ال promotion للاغنية او الالبوم بس الغلط انو ننسى انو الاعداد مش كلها مظبوطة ونعتبر انو الاغنية كسرت الدنيا — Amal Hijazi (@AmalHijazi) August 10, 2017