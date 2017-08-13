بالصورة - هل انفصل تيم حسن عن وفاء الكيلاني؟

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا خبر انفصال الممثل السوري تيم حسن عن الإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني بسبب خلافات بينهما.

ولم ينفِ أي منهما هذه الشائعة رغم انتشارها بكثافة.

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غير أنّ حسن اختار أن يرد على هذا الخبر بطريقته الخاصة، إذ نشر صورة لزوجته عبر صفحته الرسميّة على موقع فيسبوك وأرفقها بتعليق كتب فيه: "ألف مبروك للجميلة وفاء الكيلاني تواجدها ضمن قائمة المشاهير الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي".

واعتبر البعض هذا المنشور بمثابة ردّ على الخبر المنتشر في الفترة الأخيرة من دون تعليق مباشر.