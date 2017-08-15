بالصور: خلاف وتعابير نابية بين قمر وميليسا.. والأخيرة تغيظها بهيفا وهبي!

إشتعل الخلاف بين الفنانتين

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LBCI News Lebanon

من يراقب حسابيّ الفنانتين قمر وميليسا على تطبيق الصور إنستغرام، يلاحظ أن خلافاً قد إشتعل بينهما عبر الـ Insta Stories دون تسمية الواحدة للأخرى.

وفي التفاصيل، نشرت الفنانة ميليسا مقطع فيديو لها وهي ترتدي حذاء thigh-high gladiator boots، وسرعان ما نشرت الفنانة قمر صورة مموهة لها ترتدي الحذاء نفسه مع عبارة قريباً.

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وبدأت قمر بنشر مجموعة تعليقات عبر الـ Insta Stories هاجمت فيها ميليسا دون تسميتها فكتبت "يا غيورة مش مين ما لبس الحرير صار أمير... بس في فرق بالإجرين بقوة... واحدة حقودة ولئيمة".

وتابعت قمر في تعليقٍ آخر "يا غيورة يا حقودة يللي بتحقدي على كل الفنانين... بتاكلي بالصحن وبتفي فيه، وما ببيّن معك المنيح يللي ما الك صاحب".

ومن ثم كتبت قمر تعليقاً قاسياً "الزبّال بيبقى زبّال مهما طميّتو بالمال... ولو حطيتو بالعالي بتلّي الدني زبالة".

بدورها، ردّت ميليسا في التوقيت نفسه على قمر دون تسميتها أيضاً بنشر صورة الفنانة هيفا وهبي لإغاظتها مع عبارة "اذا واحد بدّو يقلّد، بيقلّد الأصلي مش التقليد".

وختمت ميليسا ردّها بمجموعة صورٍ لنجمات عالميات بالحذاء نفسه قائلةً "ما ضلّ حدا إلا ما لبس هالحذاء. شو وقفت عليي؟".