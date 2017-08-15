إيميه صياح وزوجها يبرمجان مشروع الإنجاب

هل مشروع الأمومة مؤجل؟

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LBCI News Lebanon

"هل مشروع الأمومة مؤجل؟"، إنّه السؤال الّذي طرحته مجلة "سيدتي" على الممثلة ومقدمة البرامج إيميه صياح.

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في هذا الإطار، تشرح إيميه صياح أن عملها في مجال الدراما وتقديم البرامج دفعها وزوجها لبرمجة مشروع الإنجاب.

وأضافت "زوجي هو الداعم لنجاحي. كلانا نتوق لبناء عائلة لكن إنجاب الأطفال بحاجة إلى تفرّغ لتربيتهم والاهتمام بهم".

ولكن ما الذي قد يسبّب لها خلافاً مع زوجها؟ تكشف إيميه أن لا خلاف جوهري بينهما.

وتابعت "قد نختلف إذا كنت منزعجة من أمر ما، فيقول لي زوجي لا تنزعجي من أمور تافهة، ففي المستقبل عندما تتذكّرين هذا الأمر سوف تضحكين على نفسك".