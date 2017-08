كليمانس أشقر بعد مرور 19 عاماً على تتويجها

بعد مرور 19 عاماً على تتويجها، لا تزال ملكة جمال لبنان لعام 1998 كليمانس أشقر تحافظ على جمالها ورشاقتها رغم زواجها ومرورها بتجربة الحمل والإنجاب.

ورغم إبتعادها عن عالم الأضواء إلا أن إسم كليمانس أشقر لا يزال راسخاً في ذاكرة اللبنانيين، ويتابعها أكثر من 13 ألف متابع عبر حسابها على إنستغرام.

لكن كليمانس أشقر تمتلك صوتاً جميلاً، فنشرت مقطع فيديو جديد تظهر فيه وهي تغني Dance me to the end of love كالمحترفات، فنالت إعجاب متابعيها.