بالصوت: تسجيل صوتي يكشف حقيقة إنتحار مي حريري

خرجت الفنانة مي حريري عن صمتها وأوضحت الحقيقة كاملةً

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مي حريري,إنتحار, خرجت الفنانة مي حريري عن صمتها وأوضحت الحقيقة كاملةً

LBCI News Lebanon

منذ حوالي الأسبوع، إنتشر خبر مفاده أن الفنانة مي حريري قد نُقلت إلى مستشفى في بيروت بعدما حاولت الإنتحار بسبب صدمة عاطفية وخيانة حبيبها لها.

وفي حين شكّك البعض بصحّة الخبر وأشار آخرون إلى أنها كانت تصوّر عملاً جديداً في المستشفى، خرجت الفنانة مي حريري عن صمتها وأوضحت الحقيقة كاملةً في تسجيلٍ صوتي.

الإعلان

في التفاصيل، نشرت مي حريري عبر إنستغرام تسجيلاً صوتياً تحت عنوان "توضيح من النجمة مي حريري لكافة جمهورها ومحبّيها حول الوعكة الصحيّة الّتي تعرّضت إليها مؤخراً".

وقالت مي "بعض الناس فكّروا انو عاملة بروباغندا وأن هدفي الشهرة.. أنا لا أنتحر لأنني مؤمنة وما تمّ تناقله هو شائعة مغلوطة".

وأضافت "صحيح أني تواجدت في المستشفى ولكن لإجراء الفحوص المخبريّة الطبيعية".