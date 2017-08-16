بعد حادث ملحم زين.. هل شقيقته ضمن جرحى حادث كفردبش المروّع؟

هل تعرضت شقيقة ملحم زين لحادث سير مروع؟

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LBCI News Lebanon

سارعت وسائل إعلامية بالأمس إلى تناقل خبر حادث سير مروّع في منطقة كفردبش وقع ضحيته قتيل وخمسة جرحى نُقلوا إلى مستشفى رياق.

وقيل إنّ شقيقة الفنان ملحم زين هي بين جرحى حادث سير كفردبش المروّع، ما أثار مفاجأة لدى البعض بخاصةٍ أنّ ملحم قد تعرّض أخيراً لحادث سير أيضاً.

كشف الشاعر والملحن فارس اسكندر الحقيقة في منشورٍ عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك جاء فيه "لا صحّة لما يُتدوال حول تواجد او إصابة شقيقة الفنان الصديق ملحم زين في حادث سير اليوم".

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وأضاف "مجرد تشابه أسماء ليس إلا... إقتضى التوضيح بناءً على طلبٍ شخصي من ملحم".