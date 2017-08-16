بالصور: حفل زفاف أسطوري لممثلة لبنانية.. بين الهواء الطلق وضخامة القاعة!

إليكم مجموعة من صور زفاف الممثلة اللبنانية

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LBCI News Lebanon

تعرّف الجمهور العربي على الممثلة جوي سلامة في عددٍ من المسلسلات نذكر منها "عشق النساء" و"إتهام"، بالإضافة إلى تصوير الفيديو كليبات مع المخرج سام كيال.

وودّعت الممثلة جوي سلامة العزوبيّة ودخلت القفص الذهبي مع زوجها آلان حايك في حفل زفافٍ وُصف بالأسطوري بدأ مع مراسم الزواج بالهواء الطلق ومن ثم الإحتفال في قاعة مقفلة وضخمة في منطقة المنصورية.

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وخطفت جوي سلامة الأنظار بفستانها الأبيض الّذي حمل توقيع مصمم الأزياء جان توما في حفلٍ حضره الأهل والأصدقاء وعدد من النجوم نذكر منهم مروان الشامي، مارك عبد النور، جو صادر، وإيلي شالوحي.

إليكم مجموعة من صور زفاف الممثلة اللبنانية جوي سلامة.