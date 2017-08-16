بالصور - ليوناردو دي كابريو يحقق حلم والدته... وهذه هي حبيبته الجديدة!

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Black swan kinda day A post shared by Lorena Rae (@lorenara__) on Jun 29, 2017 at 7:21am PDT

... from Cannes to Monaco 🇲🇨 (trying not to get seasick) A post shared by Lorena Rae (@lorenara__) on May 27, 2017 at 9:10am PDT

ضجت مواقع الاخبار العالمية بخبر مفاده أنّ الممثل الوسيم ليوناردو دي كابريو وافق على تجسيد دور الرسام الشهير ليوناردو دافنشي في فيلم من رواية الكاتب الأميركي وولتر إيزيكسون.وفي التفاصيل، سيشارك دي كابريو في إنتاج الفيلم الذي يتمحور حول حياة الرسام العالمي بالتعاون مع رئيسة الانتاج جينيفر دافيسون.نشير إلى أنّ دي كابريو بهذه الخطوة قد حقق أمنية والدته التي أسمته ليوناردو تيمناً بدافنشي.الجدير ذكره، أنّ إصدارات الكاتب إيزيكسون هي من بين أكثر الكتب مبيعاً في العالم وخصوصاً في نيويورك.في سياق آخر، انتشر خبر عن علاقة تجمع بين دي كابريو وعارضة أزياء ألمانية تُدعى لورينا راي وعمرها 23 عاماً فقط.