بالصور - ليوناردو دي كابريو يحقق حلم والدته... وهذه هي حبيبته الجديدة!

ضجت مواقع الاخبار العالمية بخبر مفاده أنّ الممثل الوسيم ليوناردو دي كابريو وافق على تجسيد دور الرسام الشهير ليوناردو دافنشي في فيلم من رواية الكاتب الأميركي وولتر إيزيكسون.
وفي التفاصيل، سيشارك دي كابريو في إنتاج الفيلم الذي يتمحور حول حياة الرسام العالمي بالتعاون مع رئيسة الانتاج جينيفر دافيسون.
نشير إلى أنّ دي كابريو بهذه الخطوة قد حقق أمنية والدته التي أسمته ليوناردو تيمناً بدافنشي.
الجدير ذكره، أنّ إصدارات الكاتب إيزيكسون هي من بين أكثر الكتب مبيعاً في العالم وخصوصاً في نيويورك.
في سياق آخر، انتشر خبر عن علاقة تجمع بين دي كابريو وعارضة أزياء ألمانية تُدعى لورينا راي وعمرها 23 عاماً فقط.
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