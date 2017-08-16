تجريد "لميس" من لقب سفيرة النوايا الحسنة... بسبب رجل أعمال تركي

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نشرت مواقع الأخبار التركية خبراً مفاده أنّ الممثلة توبا بويوكوستن قد تُجرد من لقبها كسفيرة النوايا الحسنة وذلك بعد انتشار خبر علاقة تجمها برجل الأعمال اوموت افيرغن.وفي التفاصيل، فقد قيل إنّ توبا تطلقت من زوجها الممثل أونور صايلاك وقد كانت على علاقة برجل الأعمال خلال زواجها. نشير إلى أنّ توبا لا تزال حتى الآن تنفي خبر الطلاق بالرغم من انتشار الخبر.وقد وصفت الصحف التركية علاقة توبا بأفيرغن بـ "العشق الممنوع".واللافت أنّ زميلتها سيريناي ساريكايا التي تعيش قصة حب مع الممثل كرم بورسين هي التي ستنال اللقب بدلاً من توبا.الجدير ذكره، أنّ توبا تزوجت من أونور عام 2011 في باريس. وقد أنجبت منه توأماً قبل أن تنتشر أخبار عن خلاف بينهما منذ أكثر من عام.