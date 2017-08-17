إنفصال مادونا وبشير ساسين.. " كل واحد راح بطريقو"

هل وقع الطلاق الفني بين مادونا وبشير؟

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LBCI News Lebanon

منذ حوالي عشر سنوات، شكّل كلّ من الفنانة مادونا والفنان بشير ساسين ثنائيّاً فنيّاً قدّم أغنيات مشتركة وشارك في الإطلالات الإعلامية والإجتماعية. ولكن هل وقع الطلاق الفني بين مادونا وبشير؟

كشف الفنان بشير ساسين في منشور عبر حسابه الخاص على فيسبوك قائلاً "كتار عم يسألوني عن المشروع المسرحي يلي سبق وحكينا عنه ويلي ما قدرت رد قبل.. اكيد هيدا الرد للناس المهتمة ويلي مش مهتم يخفف تنظير وفلسفة".

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وتابع "العشر سنين انا ومادونا كانت ايام حلوة فيها طلعات ونزلات فيها اعمال تنفذت واعمال مخططة مش منفذة بعدها. قررنا كل واحد ينفذ اعمالو لحالو، والعمل المشترك "توقّف" وكل واحد شغلو صار لحالو، من انتاج وتنفيذ".

وختم بشير "بلّشنا ب "ليك ليك ملّا جيل" وهلق كل جيل لح يشتغل لوحدو وكل واحد راح بطريقو. والله يوفق الجميع".