أخبار فنية 17 آب 2017 - 12:04 17/08/2017 12:04:39 صورة نادرة لـ"أم عصام".. جمالها حوّلها إلى سندريلا الشاشة السورية

كلّ من شاهد جمال صباح الجزائري في هذه الصورة أكّد أنها تستحق لقب سندريلا الشاشة السورية

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LBCI News Lebanon

لطالما لُقّبت الممثلة السورية القديرة صباح الجزائري بـ"سندريلا الشاشة السورية" بسبب جمالها منذ بداياتها الفنية، وهي الأخت الصغرى للممثلة سامية الجزائري. في السنوات الماضية، أضافت الممثلة صباح الجزائري إسماً جديداً على مسيرتها المهنية وهو "أم عصام" إستناداً لدورها في مسلسل البيئة الشامية باب الحارة. الإعلان وتداول روّاد الإنترنت صورة قديمة ونادرة لصباح الجزائري برفقة زوجها الأول الممثل السوري دريد لحّام بعدما تشاركا بمجموعة من الأعمال نذكر منها "ملح وسكر"، "ضيعة تشرين"، "غربة"، "كاسك يا وطن"، "سمك بلا حسك"، و"غوار جيمس بوند". وكلّ من شاهد جمال صباح الجزائري في هذه الصورة أكّد أنها تستحق لقب سندريلا الشاشة السورية. ​