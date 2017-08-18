بالصور: جويل حاتم في المستشفى.. ورولا يموت تعلّق

"كنت في المستشفى. تعلّمت كثيراً ونشأت صداقات حقيقية هناك.. ما لا يقتلك يجعلك أقوى"، بهذه الكلمات أعلنت عارضة الأزياء جويل حاتم خبر دخولها المستشفى.
وشاركت جويل حاتم متابعيها بمجموعة صورٍ عبر حسابها الخاص بإنستغرام من داخل المستشفى.
وأرفقت الصور بتعليقٍ جاء فيه " أنا لا أخجل، نعم كنت في المستشفى ومررت بفترة صعبة وأحاول أن أتحسّن. أشكر كل من سأل عني، ولكل من لم يسأل عني أتمنى أن لا يعاني في حياته من مرحلة مشابهة".
ولاحظ روّاد الإنترنت أن عارضة الأزياء رولا يمّوت قد علّقت على صورة جويل في المستشفى قائلةً "دخيلو الأحمر شو حلو عليكي، سلامة قلبك".