بالصور: جويل حاتم في المستشفى.. ورولا يموت تعلّق

أعلنت عارضة الأزياء جويل حاتم خبر دخولها المستشفى

Lebanon, news ,lbci ,أخبار رولا يموت, المستشفى,جويل حاتم ,أعلنت عارضة الأزياء جويل حاتم خبر دخولها المستشفى

LBCI News Lebanon

"كنت في المستشفى. تعلّمت كثيراً ونشأت صداقات حقيقية هناك.. ما لا يقتلك يجعلك أقوى"، بهذه الكلمات أعلنت عارضة الأزياء جويل حاتم خبر دخولها المستشفى.

وشاركت جويل حاتم متابعيها بمجموعة صورٍ عبر حسابها الخاص بإنستغرام من داخل المستشفى.

وأرفقت الصور بتعليقٍ جاء فيه " أنا لا أخجل، نعم كنت في المستشفى ومررت بفترة صعبة وأحاول أن أتحسّن. أشكر كل من سأل عني، ولكل من لم يسأل عني أتمنى أن لا يعاني في حياته من مرحلة مشابهة".

الإعلان

ولاحظ روّاد الإنترنت أن عارضة الأزياء رولا يمّوت قد علّقت على صورة جويل في المستشفى قائلةً "دخيلو الأحمر شو حلو عليكي، سلامة قلبك".

Was in hospital ... learned a lot and made real friends there . What doesn't kill u makes u stronger . A post shared by Joellejoehatem (@joellejoehatem) on Aug 17, 2017 at 7:26am PDT