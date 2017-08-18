بالفيديو: بعد الخلاف.. ميريام كلينك وجاد خليفة يغنيان مجدداً

ميريام كلينك وجاد خليفة معاً من جديد

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LBCI News Lebanon

بعد الخلاف الّذي وقع بين عارضة الأزياء ميريام كلينك والفنان جاد خليفة على خلفية تصريحات الأخير بشأن الديو الغنائي الّذي جمعهما بأغنية "Goal"، عادت المياه إلى مجاريها بين الطرفين.

وفاجأ الفنان جاد خليفة الجميع بنشر صورةٍ جديدة له برفقة ميريام كلينك، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

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ولم يعلّق جاد على الصورة تاركا علامات الإستفهام في ذهن كلّ من شاهد الصورة.

ولكن سرعان ما تبيّن أن سبب إجتماعهما مجدداً هو إحياء حفل زفاف. فنشرت ميريام كلينك مقطع فيديو ظهرت فيه مع جاد وهما يغنيان مجدداً أغنية "Goal"، وعلّقت قائلةً "مبروك للعرسان. أحييت حفلة عرس".