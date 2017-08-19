نجاح نادين نسيب نجيم يصل الى كوريا الجنوبية

نادين نسيب نجيم تصل لى إنجازات عالمية

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LBCI News Lebanon

يبدو أن نجاح الممثلة نادين نسيب نجيم دراميّاً وتعاونها مع شركة الإنتاج اللبنانيّة "صبّاح للإعلام" الّتي سوّقت لمسلسلي "شيللو" و"سمرا" في أسواق أميركا اللاتينيّة وإسبانيا عن طريق الدبلجة إلى اللغة الإسبانيّة قد أوصل النجمة اللبنانية الى إنجازات عالمية.

فتم ترشيح الممثلة نادين نسيب نجيم عن فئة "أفضل ممثلة" بدورها في مسلسل "سمرا" ضمن مهرجان جوائز"سيول الدوليّة للدراما" في نسخته الثانية عشرة في جنوب كوريا.

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تجدر الإشارة إلى أن لائحة الترشيحات تضمّ أعمالاً من 55 بلدا على أن تُعلن النتائج في 7 أيلول المقبل.