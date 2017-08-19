ظرفا كوكايين و15 قرص مخدر.. هل ألقي القبض على أشهر ثنائي عربي؟

عمل أفراد الكمين على تفتيش السيارة ليجدوا بداخلها المواد المخدرة

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LBCI News Lebanon

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم بمعلومات نقلتها وسائل إعلامية مصرية وعربية حول إلقاء القبض على أشهر ثنائي عربي عمرو يوسف وكندة علوش بعدما تم العثور على 15 قرص ترامادول وظرفين من مخدر الكوكايين داخل سيارتهما.

ووفق ما تداولت مواقع مصرية عن مصادر أمنية، اشتبهت الشرطة المصرية بسيارة سوداء اللون تبيّن أن بداخلها عمرو وكندة وعمل أفراد الكمين على تفتيش السيارة ليجدوا بداخلها المواد المخدرة.

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وكشفت المعلومات المتداولة أن عمرو وكندة قد أنكرا علاقتهما بالمضبوطات خلال التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.