فيديو يحصد أكثر من 700 ألف مشاهدة... مادونا تتعرّض لموقف محرج في عيدها!

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When you can't remember the words to your own Song.....,..,,.,,,,,,🍷🍷🍷🍷🍷🇮🇹♥️🤡🎂🎉🎉🎉🌈🌈😂💕🦁💃🏻 Still a Happy Girl! A post shared by Madonna (@madonna) on Aug 16, 2017 at 6:28pm PDT

تعرضت النجمة الأميركية مادونا لموقف محرج أثناء تصويرها فيديو لحسابها الشخصي على انستغرام.وفي تفاصيل القصة، فقد كانت مادونا تصور فيديو بمناسبة عيد ميلادها الـ59، وهي تؤدي أغنيتها "B-Day"، إلا أن النجمة نسيت كلمات الأغنية. وبالرغم من ذلك، فقد استمرّت مادونا بالرقص والغناء.وقد نشرت نجمة البوب الفيديو على انستغرام وأرفقته بتعليق جاء فيه:"عندما لا تذكرين كلمات أغنيتك... كوني فتاة سعيدة".وقد حصد هذا الفيديو أكثر من 700 ألف مشاهدة، إضافة الى آلاف التعليقات.