فيديو يحصد أكثر من 700 ألف مشاهدة... مادونا تتعرّض لموقف محرج في عيدها!

تعرضت النجمة الأميركية مادونا لموقف محرج أثناء تصويرها فيديو لحسابها الشخصي على انستغرام.
وفي تفاصيل القصة، فقد كانت مادونا تصور فيديو بمناسبة عيد ميلادها الـ59، وهي تؤدي أغنيتها "B-Day"، إلا أن النجمة نسيت كلمات الأغنية. وبالرغم من ذلك، فقد استمرّت مادونا بالرقص والغناء.
وقد نشرت نجمة البوب الفيديو على انستغرام وأرفقته بتعليق جاء فيه:"عندما لا تذكرين كلمات أغنيتك... كوني فتاة سعيدة".
وقد حصد هذا الفيديو أكثر من 700 ألف مشاهدة، إضافة الى آلاف التعليقات.
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When you can't remember the words to your own Song.....,..,,.,,,,,,🍷🍷🍷🍷🍷🇮🇹♥️🤡🎂🎉🎉🎉🌈🌈😂💕🦁💃🏻 Still a Happy Girl!
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