كندة علوش تخرج عن صمتها برد قاس بعد خبر اعتقالها وعمرو يوسف بسبب المخدرات!

خرجت النجمة السورية كندة علوش عن صمتها بعد انتشار خبر القبض عليها بصحبة زوجها الفنان عمرو يوسف بتهمة حيازة المخدرات.
وقد غرّدت علوش عبر تويتر قائلة:"صباح الخير انا في الجونة وعمرو في القاهرة عندو شغل وراجع تاني."
وتابعت:"شكراً لكل صحفي محترم اتصل وتحرى الدقة اما المواقع المغرضة فبيننا وبينها القضاء".
كذلك، فقد نفى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، خبر القبض على الثنائي، وقال في تصريح خاص لـ"مصراوي": "ما تم تداوله عار تماماً من الصحة، ولم يتم إلقاء القبض على عمرو وكندة"، وشدد على أن هذا الكلام على مسؤوليته الشخصية.