كندة علوش تخرج عن صمتها برد قاس بعد خبر اعتقالها وعمرو يوسف بسبب المخدرات!

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صباح الخير انا في الجونة وعمرو في القاهرة عندو شغل وراجع تاني

شكراً لكل صحفي محترم اتصل وتحرى الدقة اما المواقع المغرضة فبيننا وبينها القضاء — Kinda Alloush (@KindaAlloush) August 19, 2017

خرجت النجمة السورية كندة علوش عن صمتها بعد انتشار خبر القبض عليها بصحبة زوجها الفنان عمرو يوسف بتهمة حيازة المخدرات.وقد غرّدت علوش عبر تويتر قائلة:"صباح الخير انا في الجونة وعمرو في القاهرة عندو شغل وراجع تاني."وتابعت:"شكراً لكل صحفي محترم اتصل وتحرى الدقة اما المواقع المغرضة فبيننا وبينها القضاء".كذلك، فقد نفى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، خبر القبض على الثنائي، وقال في تصريح خاص لـ"مصراوي": "ما تم تداوله عار تماماً من الصحة، ولم يتم إلقاء القبض على عمرو وكندة"، وشدد على أن هذا الكلام على مسؤوليته الشخصية.