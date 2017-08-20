بالصور- رامي عياش مع زوجته في جلسة رومانسية... وما الذي جمعه بملحم رياشي؟

نشرت زوجة البوب ستار رامي عياش، داليدا صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام جمعتها به.
وقد ظهرت داليدا وهي تجلس في حضن رامي، وعلّقت على الصورة بالقول "عيد ميلاد سعيد لزوجي الفريد من نوعه، ولأفضل أب لطفلنا أرام. الله يحميك ويباركك من أجلنا دائماً، أحبك."
في سياق متصل، نشر رامي صورة عبر حسابه على انستغرام جمعته بزوجته، الوزير ملحم رياشي وزوجته في منزل جان ماري وكارين رياشي في كفردبيان.
وقد علّق رامي على الصورة التي ظهر فيها وهو يقطع قالب الكيك بالقول "احتفالا بعيد ميلادي، غمروني بحب كبير معالي وزير الإعلام الأستاذ ملحم رياشي وعقيلته، بضيافة الغالي جان ماري وكارين رياشي بهذه الليلة الرائعة. بحبكم من قلبي."
إليكم الصور: