بالصور- رامي عياش مع زوجته في جلسة رومانسية... وما الذي جمعه بملحم رياشي؟

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Happy Birthday to my one of a kind husband and the best dad to our baby Aram. God bless u for us always, love you❤ A post shared by Dalida Ayach (@dalidaayach) on Aug 18, 2017 at 9:57am PDT

احتفالا بعيد ميلادي غمروني بحب كبير معالي وزير الإعلام الأستاذ ملحم رياشي وعقيلته بضيافة الغالي جان ماري وكارين رياشي بهذه الليلة الرائعة . بحبكم من قلبي @dalidaayach A post shared by Ramy Ayach (@ramyayachofficial) on Aug 19, 2017 at 4:09pm PDT

نشرت زوجة البوب ستار رامي عياش، داليدا صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام جمعتها به.وقد ظهرت داليدا وهي تجلس في حضن رامي، وعلّقت على الصورة بالقول "عيد ميلاد سعيد لزوجي الفريد من نوعه، ولأفضل أب لطفلنا أرام. الله يحميك ويباركك من أجلنا دائماً، أحبك."في سياق متصل، نشر رامي صورة عبر حسابه على انستغرام جمعته بزوجته، الوزير ملحم رياشي وزوجته في منزل جان ماري وكارين رياشي في كفردبيان.وقد علّق رامي على الصورة التي ظهر فيها وهو يقطع قالب الكيك بالقول "احتفالا بعيد ميلادي، غمروني بحب كبير معالي وزير الإعلام الأستاذ ملحم رياشي وعقيلته، بضيافة الغالي جان ماري وكارين رياشي بهذه الليلة الرائعة. بحبكم من قلبي."إليكم الصور: