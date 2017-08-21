إستفزها بسؤال ساخر.. جويل حاتم تردّ وتكشف المستور

جويل حاتم ردّت بطريقة شديدة اللهجة

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LBCI News Lebanon

لم تكن تعلم عارضة الأزياء جويل حاتم أن نشر صورها من داخل المستشفى سيُعرّضها للسخرية من قبل بعض روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.

فتفاجأت عارضة الأزياء جويل حاتم بتعليقٍ من إحدى الصفحات الفنيّة على صورتها جاء فيه "جويل حاتم سلامة قلبك.. بس وينو صدرك؟".

فأعادت حاتم نشر التعليق وأرفقته بردٍّ شديد اللهجة كشفت فيه المستور قائلةً " أنا شايفة ناس واطيين بس متل هيدا مني شايفة. ولا صفحة على انستغرام هيك تصرّفت".

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وأضافت "ومع إحترامي للكلّ بس لأنو رفيقها ليلّلي بتكره الكلّ، بيقبض منها وبينفّذلها طلباتها. قبلي كتار وإجا دوري".

وختمت "هلّق حقّك دولار، بالقليلة صدري طبيعي ومنو بيقرّف معمول غلط متل لي باعتتك ومنا تاركة حدا من شرّها بس هي دير الصليب ما بيقبل فيها لأنّ مرضها منو الجنون، مرضها الأذية".