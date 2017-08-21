تفاصيل الإعلان عن لجنة The Voice الجديدة

تحدّد الموعد النهائي الّذي ستُعلن فيه مجموعة MBC أسماء المدربين-النجوم رسمياً

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LBCI News Lebanon

لا تزال أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice الجديدة تشغل أهل الصحافة والإعلام، وقد تحدّد الموعد النهائي الّذي ستُعلن فيه مجموعة MBC أسماء المدربين-النجوم رسمياً.

وفي التفاصيل، أعلن المتحدّث الرسمي بإسم مجموعة MBC مازن حايك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر "للزملاء والمهتمّين: سيتم الإعلان رسمياً عن أسماء المدرّبين في "the Voice" و"the Voice Kids" خلال مؤتمر صحفي ببيروت، يوم ٦ أيلول المقبل".

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وتابع حايك في تغريدةٍ ثانية "بالإنتظار، تبقى معظم الاسماء المطروحة للمدرِّبين المحتمٓلين في البرنامجين غير دقيقة و/أو غير مكتملة المعالم تعاقدياً".

يُذكر أن بعض الوسائل الإعلامية كانت قد أعلنت أن النجوم المرشحين للجنة البرنامج هم كلّ من عاصي الحلاني، أحلام، أليسا ومحمد حماقي، لكن تبقى هذه الأسماء ضمن إطار التكهنّات.

(١/٢) للزملاء والمهتمّين: سيتم الإعلان رسمياً عن أسماء المدرّبين في "the Voice" و"the Voice Kids" خلال مؤتمر صحفي ببيروت، يوم ٦ أيلول المقبل — Mazen HAYEK (@HayekMG) August 20, 2017