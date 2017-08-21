فنان طعن حتى الموت... أمام زوجته!

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طعن فنان حتى الموت أمام زوجته بينما كان يسير في الشارع الذي يقيم فيه في بروكلين- نيويورك.وفي تفاصيل القصة، فقد لفت المحققون الى أن الممثل والكاتب المسرحي جورج ب. كارول البالغ من العمر 42 عاماً كان يسير مع زوجته كريستينا روميرو كارول، وهي أيضاً ممثلة، متوجّهين الى منزلهما عندما نحو الساعة 9:30 مساء بعدما كانا في حانة قريبة.وقد تبادل الثنائي الكلام مع مجموعة من الأشخاص كانوا يجلسون على منحدر، إذ لفتت الزوجة في حديث الى CBS New York الى أن هؤلاء الأشخاص سخروا من زوجها وسألوه:" الى ماذا تنظر؟".وأوضحت المرأة الى أنهما تعرّضا لهجوم على يد رجلين، قبل طعن جورج في صدره.تمّ نقل الرجل الى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته. ولحسن الحظ لم تصب كريستينا بأذى. وقد أنشأت الأخيرة صفحة على الانترنت لجمع التبرعات للمساعدة في تكاليف الجنازة.