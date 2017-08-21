بالفيديو – نجوى كرم مرهقة... " رح موت"

الإعلان

😂😂😭 I Love Her @NajwaKaram #NajwaKaram A post shared by Najwa Karam 🇮🇶 🇱🇧 (@yekhreb_baytak) on Aug 18, 2017 at 5:14pm PDT

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عبرت فيه عن إرهاقها وتعبها وذلك في المطار بعُمان قبل الإقلاع للعودة إلى لبنان.وفي التفاصيل، قالت نجوى إنّها تحاول النوم منذ 7 ساعات إلّا أنّ صراخ أحد الأطفال منعها من ذلك. ولفتت كرم إلى أنّها متعبة كثيراً بالقول "رح موت، رح نموت، ونامي يا نجوى إذا فيكي تنامي".ولكنها بالرغم من ذلك، أبدت تعاطفها الشديد مع الطفل الذي لم يهدأ بالرغم من كلّ محاولات أهله وقالت "وحياة الله هدّلي قلبي. لوّالي قلبي… سبع ساعات وما عم نقدر ننام".إليكم الفيديو: