رويدا عطية تفاجئ متابعيها على انستغرام... ما قصة الصورة التي نشرتها؟

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نشرت النجمة السورية رويدا عطية صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام ظهرت فيها مع نجم ستار أكاديمي اسماعيل مناسترلي.وفي التفاصيل، قيل سابقاً إن رويدا انفصلت عن خطيبها اسماعيل ولكن بحسب التعليقات التي نُشرت على صورتهما معاً يتبين أنّهما لم ينهيا علاقتهما ولكنهما فضلا إبقاء الأمر بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي. وما يدعم ذلك هو أنّ اسماعيل كان قد نشر في 13 تموز الماضي صورة له مع رويدا ولم يتوقف يوماً عن ذلك.نشير إلى أنّ عطية نشرت الصورة مرفقة بالتعليق التالي "كل ما في الأمر هو أنني طفلتك...!!! التي لا تجيد أبداً مواجهة الدنيا في غيابك."إليكم الصورة: