خاص بالفيديو: ناصيف زيتون يُفاجئ إليسا ليغنّي معها.. وللمرّة الأولى في بيروت!

دومينيك أبو حنا-

في زحمة المهرجانات الّتي تغزو المناطق اللبنانيّة غناءً وفنّاً، العاصمة بيروت على موعد مع مهرجانٍ جديد يُبصر النور بنسخته الأولى تزامناً مع عيد الأضحى ومن تنظيم شركة ORGANIZED.

"قرّرنا في عيد الأضحى العزف وقرع الطبول لتعزيز القيم الإنسانيّة العظيمة في مجتمعنا ولصنع الفرح من بيروت إلى كل لبنان".

بهذه الكلمات أُطلقت فعاليات مهرجانات بيروت الأضحى الدولية بشخص رئيسها المهندس عمر خطاب في مؤتمرٍ صحفي حضره أهل الصحافة والإعلام.

كما شارك في المؤتمر ممثّل عن بلدية بيروت ونجوم حفلات المهرجان أي كلّ من هبة طوجي وأسامة الرحباني وناصيف زيتون وميشال فاضل، وغاب الفنان ملحم زين والإعلامي هشام حداد.

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مهرجانات بيروت الأضحى الدولية لا تبغى الربح المادي بل تستند على قيم العطاء والمحبة والسلام وتحمل معها مبادرة إنسانية ستختلف من عامٍ لآخر. سيكون أوّلها هذا العام من خلال التكفّل بتعليم عشرة أطفال غير قادرين على متابعة تحصيلهم العلمي.

وتمنّى عمر خطاب إعتماد هاشتاغ "ما بدنا نضحّي بتعليم الأطفال" عبر مواقع التواصل الإجتماعي لدعم هذه القضية.

وخلال المؤتمر، أعلن المؤلّف الموسيقي أسامة الرحباني أن 2017 هي سنة هبة طوجي بعد نجاح مسرحية Notre dame de Paris وجولاتها العالمية وصولاً إلى المهرجانات في لبنان، على أن تنطلق إلى الصين قريباً لتقديم عروض مختلفة.

كما أعربت الفنانة هبة طوجي أنها المرة الأولى التي تحيي فيها مهرجاناً في بيروت، وتعمل على عدم تكرار نفسها فهي لا تقدّم العرض نفسه في كل المهرجانات.

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وفي حين أعلن المهرجان عن طرح بطاقات مبتكرة تُخوّل عدداً محدوداً من الجمهور مقابلة نجمهم المفضل قبل ساعتين من إحياء الحفل في الكواليس، كان لموقع LBCI لقاءً مصوّراً مع النجم ناصيف زيتون على هامش المؤتمر الصحافي.

في هذا اللقاء المصوّر، يتحدّث الفنان السوري ناصيف زيتون لموقعنا عن مشاعره بعد إحياء عدد كبير من الحفلات في موسم الصيف جعلت منّه "نجم مهرجانات 2017" بنظر الكثيرين، وسبب تأثره على المسرح في تونس.

فهل يُفضّل ناصيف الوقوف أمام جمهورٍ غفيرٍ أو الحصول على نسب متابعةٍ عاليةٍ عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمتاجر الرقميّة؟

وفي حين تطرّق ناصيف إلى لقائه بالفنان وائل كفوري في كواليس إحدى الحفلات الّتي جمعتهما، أجاب على سؤالنا الإفتراضي التالي "على غرار مفاجأة وائل كفوري لزميلته شيرين عبد الوهاب، من هي الفنانة الّتي تختارها لحضور حفلها والغناء معها على المسرح؟". إختار ناصيف زيتون الفنانة إليسا لسببٍ كشف عنه في الحوار.

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بالمقابل، يكشف ناصيف لموقعنا حقيقة وضع بصماته في المعرض الصيني في الولايات المتحدة الاميركية.

ويبقى السؤال الأهم: بماذا وعد الفنان ناصيف زيتون جمهور مهرجانات بيروت الأضحى الدولية بخاصةٍ أنها المرّة الأولى الّتي يحيي فيها حفلاً غنائياً في العاصمة بيروت؟

الإجابة على جميع هذه التساؤلات في هذا اللقاء المصوّر للنجم ناصيف زيتون مع موقع LBCI.