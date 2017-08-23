بالصورة: وفاء الكيلاني تكشف للجمهور لحظاتها الممتعة مع تيم حسن

رغم أن الثنائي وفاء الكيلاني وتيم حسن يتمتع بشهرة واسعة في العالم العربي بخاصةٍ بعد زواجه المُفاجئ، إلا أن الصور الّتي تجمع الزوجين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليست بكثيرة.
ويبدو أن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني أرادت تغيير هذا الواقع بنشر صورةٍ جديدة مع زوجها الممثل السوري تيم حسن.
وفي التفاصيل، شاركت وفاء الكيلاني جمهورها الّذي يتابعها عبر إنستغرام بصورة جديدة للحظات ممتعة تمضيها برفقة زوجها تيم حسن في فينيسيا الإيطالية.
وبدوره، نشر الممثل السوري تيم حسن الصورة نفسها عبر حسابه الرسمي على انستغرام واكتفى بكتابة التعليق التالي "حبيبتي".