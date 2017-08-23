بالصورة: وفاء الكيلاني تكشف للجمهور لحظاتها الممتعة مع تيم حسن

وفاء وتيم معاً في لحظات ممتعة

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LBCI News Lebanon

رغم أن الثنائي وفاء الكيلاني وتيم حسن يتمتع بشهرة واسعة في العالم العربي بخاصةٍ بعد زواجه المُفاجئ، إلا أن الصور الّتي تجمع الزوجين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليست بكثيرة.

ويبدو أن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني أرادت تغيير هذا الواقع بنشر صورةٍ جديدة مع زوجها الممثل السوري تيم حسن.

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وفي التفاصيل، شاركت وفاء الكيلاني جمهورها الّذي يتابعها عبر إنستغرام بصورة جديدة للحظات ممتعة تمضيها برفقة زوجها تيم حسن في فينيسيا الإيطالية.

وبدوره، نشر الممثل السوري تيم حسن الصورة نفسها عبر حسابه الرسمي على انستغرام واكتفى بكتابة التعليق التالي "حبيبتي".

#وفاء_الكيلاني ❤️❤️ #تيم_حسن #wafaa_elkilany #taim_hassan A post shared by Wafaa Elkilany وفاء الكيلاني (@elkilanywafaa) on Aug 22, 2017 at 9:49am PDT