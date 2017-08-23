بالفيديو: "رافض صدق"..23 ثانية تلخّص رحلة نجم ستار أكاديمي الغامضة

23 ثانية يكتنفها الغموض

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LBCI News Lebanon

"بكتير حماس حابب شارككم الإعلان الرسمي لغنيّتي الجديدة "رافض صدق" يلّلي قريباً رح تصدر، وشكر كبير لوقفتكم دايماً حدّي". بهذه الكلمات كشف نجم ستار أكاديمي الفنان اللبناني مروان يوسف النقاب على الإعلان الترويجي الخاص بأغنيته الجديدة.

الأغنية تحمل عنوان "رافض صدق" وقد تولّى ايلي فهد مهمّة إخراج الفيديو كليب الّذي سيُبصر النور قريباً.

الإعلان

أمّا الإعلان الترويجي فيلخّص رحلة مروان مع الممثلة أمل عاد في 23 ثانية يكتنفها الغموض وعذاب الحبّ بما يتوافق مع كلمات الأغنية.

شاهدوا الإعلان الترويجي لفيديو كليب "رافض صدق" للفنان مروان يوسف.