بالفيديو: إنتقادات لاذعة.. ماذا فعل الأطباء بوجه محمد عساف؟

نال محمد عساف قسطاً كبيراً من الإنتقادات اللاذعة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار علاج البشرة,محمد عساف,نال محمد عساف قسطاً كبيراً من الإنتقادات اللاذعة

LBCI News Lebanon

يسعى النجوم الشباب إلى الحفاظ على وسامة شكلهم الخارجي وقد يلجأون إلى أساليب مختلفة لتحقيق هذه الغاية. لكن ردّة فعل الجمهور حيال إهتمام النجوم الرجال بمظهرهم الخارجي قد تكون قاسيةً.

فشارك محبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف جمهوره بمجموعة فيديوهات من داخل مركز تجميلي حيث خضغ لعلاج خاص بالبشرة.

الإعلان

وظهرت الطبيبة وهي تضع الكريمات على وجه عساف الأمر الّذي اثار غضب البعض.

وقد نال محمد عساف قسطاً كبيراً من الإنتقادات اللاذعة من بعض روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الّذين إعتبروا أنه لا يحتاج للخضوع إلى مثل هذه العلاجات.