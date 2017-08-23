حسناء هوليوود الشقراء تواعد براد بيت... من هي؟

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لم تتوقّف الشائعات عن ملاحقة الممثل الأميركي براد بيت بعد طلاقه الشهير من الممثلة أنجيلينا جولي، فبعد خبر ارتباطه بالممثلتين الأميركيتين كايت هدسون وسيينا ميلر، أتى دور الممثلة والمنتجة الأميركية شارليز تيرون وفق ما ذكرت مجلّة NW.وفي التفاصيل، قال مصدّر مقرّب من براد بيت إنّه بالرّغم من أنّ الوقت لا يزال باكراً، إلاّ أنّ الجميع يشعر بالانجذاب بين الطرفين. كما أضاف أنّ براد وشارليز يخفيان علاقتهما لكن الأخيرة كشفت أنّها ذهبت أخيراً في موعد غرامي تحت ضوء القمر في حديثها مع المذيع هوارد ستيرن.في حين يبدو أنّ شائعة العلاقة الجديدة قد أفرحت براد، لا تشاركه جولي نفس المشاعر بخاصّةٍ أنّ المصدر وصفها ب"الغاضبة" حيال ما يحصل.