إلغاء متابعة وتهنئة.. توضيح إيمان الشميطي لخلعها الحجاب صادم!

توضيح إيمان الشميطي على موضوع خلع الحجاب

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LBCI News Lebanon

إيمان الشميطي هي الفنانة المغربية الّتي أطلّت للمرة الأولى على مسرح برنامج المواهب Arabs got talent وهي حامل لتغنّي "كده يا قلبي" للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بإحساس عالٍ.

وعاد إسم إيمان الشميطي إلى التداول من جديد بعدما نشرت صورتين لها بدون الحجاب وهي تصفّف شعرها مع عبارة "لوك جديد" رغم أنها تميّزت منذ إطلالتها الأولى بإرتدائها للحجاب.

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وفي حين حجبت إيمان الشميطي خاصيّة التعليقات على صورتيها للمرة الأولى على إنستغرام، لم تنجح بفعل ذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأعلن البعض في تعليقاتهم إلغاء المتابعة إعتراضاً على خلع الحجاب، كما باركت أخريات لإيمان خلعها الحجاب في تعليقاتٍ مفاجئة.

أمّا توضيح إيمان الشميطي على الموضوع فجاء في تعليقٍ كتبت فيه "هي اللي محجبة بتبيّن عنقها"، بالإشارة منها أنها لم تكن محجبة. ردّ نجمة Arabs got talent أثار غضب البعض أيضاً معتبرين أن إيمان قد خدعتهم.