بالصور- هل خضعت السلطانة هيام لعمليات التجميل؟

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#tb 🔙 😘 A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on Aug 20, 2017 at 9:55am PDT

#tb 🔙 😘❤️😘 A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on Aug 22, 2017 at 3:26am PDT

ردت الممثلة التركية مريم أوزرلي، المعروفة بالسلطانة هيام، على الإشاعات التي طالتها حول خضوعها لعمليات التجميل من خلال نشر صورتين على حسابها الشخصي على انستغرام.وقد شاركت مريم متابعيها على الموقع بصورتين لها تعودان الى سنوات عدة برهنت من خلالهما أنها لم تخضع للتجميل وأن ملامحها لم تتغيّر، بل إن الفروقات البسيطة في الشكل هي نتيجة تغيّر الماكياج ومراحل الحياة.