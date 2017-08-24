أخبار فنية
24 آب 2017 - 09:46
Back

بالصور- هل خضعت السلطانة هيام لعمليات التجميل؟

هل خضعت السلطانة هيام لعمليات التجميل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار عمليات التجميل, مريم أوزرلي, السلطانة هيام, انستغرام,صور,هل خضعت السلطانة هيام لعمليات التجميل؟
episodes
بالصور- هل خضعت السلطانة هيام لعمليات التجميل؟


ردت الممثلة التركية مريم أوزرلي، المعروفة بالسلطانة هيام، على الإشاعات التي طالتها حول خضوعها لعمليات التجميل من خلال نشر صورتين على حسابها الشخصي على انستغرام.

وقد شاركت مريم متابعيها على الموقع بصورتين لها تعودان الى سنوات عدة برهنت من خلالهما أنها لم تخضع للتجميل وأن ملامحها لم تتغيّر، بل إن الفروقات البسيطة في الشكل هي نتيجة تغيّر الماكياج ومراحل الحياة.
الإعلان

 

#tb 🔙 😘

A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on


 

#tb 🔙 😘❤️😘

A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on

إقرأ أيضاً