بالصور- هل خضعت السلطانة هيام لعمليات التجميل؟

ردت الممثلة التركية مريم أوزرلي، المعروفة بالسلطانة هيام، على الإشاعات التي طالتها حول خضوعها لعمليات التجميل من خلال نشر صورتين على حسابها الشخصي على انستغرام.
وقد شاركت مريم متابعيها على الموقع بصورتين لها تعودان الى سنوات عدة برهنت من خلالهما أنها لم تخضع للتجميل وأن ملامحها لم تتغيّر، بل إن الفروقات البسيطة في الشكل هي نتيجة تغيّر الماكياج ومراحل الحياة.
#tb 🔙 😘
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#tb 🔙 😘❤️😘
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