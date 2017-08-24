دريك يشعر بالندم بعد انفصاله عن ريهانا... كيف عبر عن حبه لها؟

دريك يعبّر عن ندمه بهذه الصورة...

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LBCI News Lebanon

يبدو أنّ مغني الراب الكندي دريك يشعر بالندم بعد انفصاله عن النجمة العالمية ريهانا، خصوصًا وأنّها على علاقة الآن بالملياردير السعودي الوسيم حسن جميل.

فقد نشر دريك صورة على انستغرام وهو يرتدي جوارب ريهانا، التي صممتها النجمة الباربادوسية وأرفقها بتعليق كتب فيه "Trabajo" ما يعني في اللّغة العربية "عمل"، وهو عنوان أغنيتهما الأخيرة.

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واعتبر الكثير من المواقع الالكترونيّة الأجنبيّة أنّ دريك أراد التأكيد جراء هذا المنشور أنّه مازال يحب ريهانا وأنّه لم ينساها.

فيما شدّد مصدرٌ مقرب من دريك لموقع Hollywood Life، أنَّه ما زال يحبها، ويشعر بالندم لانفصاله عنها.

وكتب الموقع نقلًا عن المصدر: "كان دريك يحب ريهانا، وما زال. وحاولا كلاهما إقامة علاقات مع أشخاص آخرين طوال الفترة الماضية، لكن هذا لم يؤد يومًا إلى علاقات دائمة، وهو أمر يندم عليه دريك حتى اليوم".

هذا وأشار المصدر إلى أنّ الهدف وراء الصورة التي نشرها النجم العالمي جذب انتباه ريهانا.