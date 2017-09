بالصور - انتقام تايلور سويفت من كيم كارداشيان يكلّفها عشرة ملايين دولار!

الإعلان

يبدو أنّ نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت لم تنس الخلاف الذي حصل بينها وبين مغني الراب الأميركي كانييه ويست وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان على خلفيّة أغنية له تتضمّن كلمات مهينة بحقّها، إذ قرّرت تايلور سويفت الانتقام على طريقتها الخاصة في الفيديو كليب الأخير لها.وظهرت سويفت في فيديو كليب أغنيتها الجديدة "Look What You Made Me Do" في حمام بداخله الألماس الذي يغطّي جسدها وتفوق قيمته الـ 10 مليون دولار بحسب موقع "نيويورك تايمز".والمشهد هو رسالة موجّهة إلى الثنائي ويست إذ إنّه دلالة على المجوهرات التي سُرقت من كيم كارديشيان في باريس حيث قيل حينها إنّها كانت داخل حوض الاستحمام حين تمّت عملية السرقة.