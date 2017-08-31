هل يتحوّل عيد ميلاد نادين الراسي إلى حدادٍ ودموع؟!

عيد ميلاد نادين الراسي.. يوم حداد؟

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LBCI News Lebanon

يُصادف الرابع من شهر أيلول المقبل تاريخ عيد ميلاد الممثلة نادين الراسي الّتي يبدو أنّها إرتأت عدم الإحتفال به بالطريقة التقليدية بسبب دموع أمّهات شهداء الجيش اللبناني.

ففاجأت الممثلة نادين الراسي متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالمطالبة بتحويل هذا اليوم إلى يوم حدادٍ.

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وفي التفاصيل، كتبت الراسي في سلسلة تغريداتٍ عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر "كِلّ سنة عيدي معكن أحلى عيد وبمحبّتكن سنيني عم بتزيد. وبعرف كيف بتكونوا ناطرين هاليوم تتعبّروا عن حبكن إلي... فيّي أطلٰب منكن طلب؟".

وتابعت "لو سمحتوا بدِّي أطلب منكن كرمال دمعة كل إم ع إبنها وبحق كِلّ نقطة دم شهيد سقط للدفاع عنّا وعن لبنان، يكون عيدي ب ٤ أيلول حداد على شهدائنا".

وختمت نادين "لو حضّرتوا كليبات للإحتفال، بطلب منكن أغاني وطنيّة حداداً واحتفالاً بأرواح شهدائنا الأبطال الشّرفاء وتحيّة إجلال لكل دمعة إم قدَّمت الغالي".