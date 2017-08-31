هل ستتزوّج نجوى كرم بعد إنتهاء فترة الحداد على شقيقها؟

زواج نجوى كرم بعد إنتهاء فترة الحداد؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار حداد, نجوى كرم,زواج,زواج نجوى كرم بعد إنتهاء فترة الحداد؟

LBCI News Lebanon

في أحدث مقابلاتها، تحدّثت الفنانة نجوى كرم عن علاقتها بحبيبها وعن نيّتها بالزواج. فهل شمس الغنية اللبنانية غارقة في الحب هذه الفترة؟

تصرّح الفنانة نجوى كرم في حديثٍ لمجلة "لها" قائلةً "مثلي مثل أي شخص يحبّ ويُغرم في هذه الدنيا، وكل إنسان يتمنى أن تنتهي علاقته بالزواج".

الإعلان

وعن نيّتها الزواج رغم أنها كنت تردّد أن ما من علاقات تكتمل الى النهاية، تقول نجوى "لم أحب يوماً أحداً إلا وكان حلم الزواج يراودني في العلاقة، لكن الأيام تحدد كل شيء". وأضافت "الحب من دون حلم ليس حباً، وكل مرة كنت أحب كان الحلم رفيقي".

وبعدما كانت قد صرّحت أخيراً بأنها ستتزوج بعد أن تنتهي فترة الحداد على شقيقها الراحل نقولا، تؤكّد كرم أن شقيقها توفي منذ خمسة أشهر ولا يزال الحزن يلفّها من الداخل والخارج.

وختمت "لا أريد أن أتحدث عن الحزن لأن من حق الناس عليّ أن أفرحهم. الحبيب يحب ما يهمني مثلما يهمني ما يحبه، وهو متقبل لكل شيء باسم الحب".