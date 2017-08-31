صورة نادرة لمنى أبو حمزة منذ 12 عاماً.. ما هي أبرز التغييرات؟

ما هي أبرز التغييرات الّتي طرأت على شكلها؟

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LBCI News Lebanon

لطالما تميّزت الإعلامية منى أبو حمزة بجمالها المُحبّب على شاشة التلفزيون، ولكن لدى الجمهور الفضول لمعرفة كيف كانت منى قبل سنوات من دخول دائرة الضوء.

ويبدو أن الإعلامية منى أبو حمزة قد إختارت إرضاء فضول البعض بنشر صورة قديمة لها.

الصورة الّتي نشرتها منى عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام تعود إلى عام 2005 أي قبل 12 عاماً، فما هي أبرز التغييرات الّتي طرأت على شكلها؟

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لا تزال منى أبو حمزة تتمتّع بملامح الوجه نفسها منذ 12 عاماً وقد يكون الإختلاف الوحيد في الصورة هو شكل حاجبيها الّذي إختلف من الرفيع إلى العريض تماشياً مع الموضة.