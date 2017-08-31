تحرّش جنسي وإعتداء على القوى الأمنية.. ماذا حصل في حفل محمد اسكندر؟

تحرّشوا بفتيات واعتدوا على القوى الأمنية.. البلطجية أفشلوا حفلة محمد اسكندر في صور

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LBCI News Lebanon

تحت عنوان "تحرّشوا بفتيات واعتدوا على القوى الأمنية.. البلطجية أفشلوا حفلة محمد اسكندر في صور"، كشفت مجلة نادين أنه لم يكن أمام الفنان محمد اسكندر سوى مغادرة المسرح في مهرجان فني أقيم في منطقة الخراب وتحديداً في حارة المسيحية كما يطلقون عليها في صور.

فرغم احتشاد أكثر من 700 شخص لحضور الحفل، إلا أن شباناً قرّروا أن لا تمرّ المناسبة مرور الكرام، فماذا حصل في حفل محمد اسكندر؟

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في التفاصيل، حاول بعض الشباب التحرّش بالفتيات مما اضطر عناصر قوى الأمن الداخلي للتدخل. لكن الشبّان المُشار إليهم تعاملوا بالشدّة مع رجال الأمن، وجرى تضارب بين الطرفين وسرعان ما تطوّر إلى توقيف أحدهم.

تصاعدت حدّة التوتر، وتدخّلت دوريّة من الجيش اللبناني وتم توقيف مثير للشغب آخر، فسادت حالة من الهرج والمرج وتعالى الصراخ الذي ترافق مع الاشتباك بالأيدي.

فقرر الفنان محمد اسكندر الخروج من الكواليس الى سيارته ومغادرة الحفل.