من الأفلام الإباحية إلى هوليوود... أغرب وظائف النجوم قبل الشهرة!

تنظيف الحمامات، تسلية الأطفال، تنظيم الجنازات والكثير غيرها من الوظائف

Lebanon, news ,lbci ,أخبار هوليوود, وظائف, شهرة,نجومية,تنظيف الحمامات، تسلية الأطفال، تنظيم الجنازات والكثير غيرها من الوظائف

LBCI News Lebanon

إذا كنت تعتقد بأنّ مهنتك لا تتوافق مع أحلامك فلا تستغرب، لأن حتّى أكثر النجوم شهرة في العالم لم يبدأوا مشوار النجومية باكراً بل اضطروا للعمل في شتى أنواع المهن حتى الغريبة منها قبل أن يبتسم لهم الحظ و يلمع نجمهم في سماء هوليوود.



إليكم لائحة لوظائف أشهر المشاهير قبل النجوميّة:



- أنجلينا جولي: هذه الحسناء أصيبت بخيبة أمل بعد ما توفي جدها ولم تعجبها مراسم الدّفن، لذا قررت أن تعمل في مجال تنظيم الجنازات قبل أن تبدأ بتصوير الإعلانات التلفزيونية.

الإعلان



- ماثيو ماكونهي: الممثل الحائز على جائزة أوسكار، بدأ في سن المراهقة بتنظيف حظائر الدجاج مقابل المال. - ماثيو ماكونهي: الممثل الحائز على جائزة أوسكار، بدأ في سن المراهقة بتنظيف حظائر الدجاج مقابل المال.





- هيو جاكمان: الممثل والمنتج الأسترالي المعروف بشخصيته المخيفة بدور وولفرين في سلسلة أفلام إكس مان، عمل كمهرج للأطفال في بدايته. - هيو جاكمان: الممثل والمنتج الأسترالي المعروف بشخصيته المخيفة بدور وولفرين في سلسلة أفلام إكس مان، عمل كمهرج للأطفال في بدايته.





- جينيفر آنستون: كانت تعمل كعاملة تنظيف الحمامات فى أحد الفنادق الصغيرة، كما عملت على تسويق المنتجات عبر الهاتف قبل أن تحصل على دور البطولة في المسلسل الأكثر مشاهدة في العالم و هو "فراندز". - جينيفر آنستون: كانت تعمل كعاملة تنظيف الحمامات فى أحد الفنادق الصغيرة، كما عملت على تسويق المنتجات عبر الهاتف قبل أن تحصل على دور البطولة في المسلسل الأكثر مشاهدة في العالم و هو "فراندز".





- براد بيت: المُلقّب بوسيم هوليوود عمل فى أحد مطاعم الدجاج، وكان يرتدي أزياء ترويجية للدعاية وكان يرقص بها أمام المارة والسيارات، كما عمل فى شركة نقل أثاث منزلي وعامل توصيل طعام. - براد بيت: المُلقّب بوسيم هوليوود عمل فى أحد مطاعم الدجاج، وكان يرتدي أزياء ترويجية للدعاية وكان يرقص بها أمام المارة والسيارات، كما عمل فى شركة نقل أثاث منزلي وعامل توصيل طعام.