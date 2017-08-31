من الأفلام الإباحية إلى هوليوود... أغرب وظائف النجوم قبل الشهرة!

إذا كنت تعتقد بأنّ مهنتك لا تتوافق مع أحلامك فلا تستغرب، لأن حتّى أكثر النجوم شهرة في العالم لم يبدأوا مشوار النجومية باكراً بل اضطروا للعمل في شتى أنواع المهن حتى الغريبة منها قبل أن يبتسم لهم الحظ و يلمع نجمهم في سماء هوليوود.
إليكم لائحة لوظائف أشهر المشاهير قبل النجوميّة:
- أنجلينا جولي: هذه الحسناء أصيبت بخيبة أمل بعد ما توفي جدها ولم تعجبها مراسم الدّفن، لذا قررت أن تعمل في مجال تنظيم الجنازات قبل أن تبدأ بتصوير الإعلانات التلفزيونية.
- ماثيو ماكونهي: الممثل الحائز على جائزة أوسكار، بدأ في سن المراهقة بتنظيف حظائر الدجاج مقابل المال.
- هيو جاكمان: الممثل والمنتج الأسترالي المعروف بشخصيته المخيفة بدور وولفرين في سلسلة أفلام إكس مان، عمل كمهرج للأطفال في بدايته.
- جينيفر آنستون: كانت تعمل كعاملة تنظيف الحمامات فى أحد الفنادق الصغيرة، كما عملت على تسويق المنتجات عبر الهاتف قبل أن تحصل على دور البطولة في المسلسل الأكثر مشاهدة في العالم و هو "فراندز".
- براد بيت: المُلقّب بوسيم هوليوود عمل فى أحد مطاعم الدجاج، وكان يرتدي أزياء ترويجية للدعاية وكان يرقص بها أمام المارة والسيارات، كما عمل فى شركة نقل أثاث منزلي وعامل توصيل طعام.
- سيلفستر ستالون: لم ينل الشهرة بالصدفة، فهو كان يعمل جاهداً لكي يحصل عليها، فستالون عمل لفترة كممثل أفلام إباحية قبل أن يلمع نجمه في السينما، كان حتى ينظف فضلات الحيوانات في حديقة حيوانات بوقت فراغه.