بالفيديو- زفاف وسام بريدي ريم السعيدي: العريس يغني والعروس تبكي والنجوم يرقصون

مفاجآت حفل زفاف وسام بريدي وريم السعيدي

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LBCI News Lebanon

تحت وسم #mrandmrsbreidy ، تناقل محبّو كلّ من الإعلامي وسام بريدي وعروسه عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي مقاطع فيديو من حفل زفافهما في لبنان، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

دخول العروسين بطريقة رومانسيّة رافقته كلمة مؤثرة للإعلامي وسام بريدي أبكت العروس. فقال وسام "لما الدني بتقسى على الإنسان بيضلّ في ضو زغير بمطرح، هيدا الضو منشوفو وبيصير يقرب".

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وأضاف "كلّ شي بهالدني بيفرّقنا، البلد بيفرّقنا، اللغة بتفرّقنا، والدين بيفرّقنا. بس انا بدي قلّك ما يجمعه الله لا يفرقه انسان.. بحبك بحبك أكتر من ما ممكن تتخايلي".

ولدى قطع قالب الحلوى، شرب وسام وريم النخبين فيما ارتفعت المفرقعات في السماء. أمّا الرقصة الأولى فكانت على وقع أغنية "أنا كلّي ملكك" ولكن هذه المرّة بصوت وسام بريدي الّذي سجّلها لهذه المناسبة.

ومن بين النجوم المدعوين للحفل، نذكر الفنانة كارول سماحة الّتي غنّت ورقصت وقالت "جمعتوا قلوبنا وجمعتوا بلدين لبنان وتونس"، بالإضافة إلى الفنان جو اشقر الّذي اشعل الأجواء بغنائه، كما شاركت الممثلة سيرين عبدالنور فرحة العروسين وظهرت وهي ترقص فرحاً بين المدعوين.