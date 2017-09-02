بالصور: قبل تسليم التاج.. ملكة جمال لبنان ساندي تابت تُفاجئ متابعيها

ملكة جمال لبنان تُفاجئ متابعيها

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LBCI News Lebanon

تستعد ملكة جمال لبنان ساندي تابت لتسليم تاجها إلى ملكة جديدة ستتربّع على عرش الجمال بعد أقلّ من شهر.

ولكن قبل إنتهاء ولايتها، يبدو أن ملكة الجمال ساندي تابت قد خضعت لجلسة تصوير جديدة فخطفت الأنفاس بجمالها.

وفي التفاصيل، نشرت ساندي مجموعة صورٍ جديدة في الأيام الماضية عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وفاجأت متابعيها ببعض اللقطات الّتي أظهرتها كالنجمات العالميات.

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وظهرت تابت في إحدى الصور وهي ترتدي تاج ملكة جمال لبنان على رأسها.

S A T I S F A C T I O N 👛 A post shared by Sandytabet (@sandy.tabet.official) on Aug 25, 2017 at 7:43am PDT

Thank you ❤️ @samerkhouzami @charbelzoecouture @abed.matar @ghazi_beauty_salon A post shared by Sandytabet (@sandy.tabet.official) on Aug 24, 2017 at 11:44am PDT

Catch the beauty of the moment 🌸 A post shared by Sandytabet (@sandy.tabet.official) on Aug 26, 2017 at 10:41am PDT