بالصور: قبل تسليم التاج.. ملكة جمال لبنان ساندي تابت تُفاجئ متابعيها

تستعد ملكة جمال لبنان ساندي تابت لتسليم تاجها إلى ملكة جديدة ستتربّع على عرش الجمال بعد أقلّ من شهر.
ولكن قبل إنتهاء ولايتها، يبدو أن ملكة الجمال ساندي تابت قد خضعت لجلسة تصوير جديدة فخطفت الأنفاس بجمالها.
وفي التفاصيل، نشرت ساندي مجموعة صورٍ جديدة في الأيام الماضية عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وفاجأت متابعيها ببعض اللقطات الّتي أظهرتها كالنجمات العالميات.
وظهرت تابت في إحدى الصور وهي ترتدي تاج ملكة جمال لبنان على رأسها.
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