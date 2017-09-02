بعد 12 عاماً من الانفصال براد بيت يفاجئ جينيفر أنيستون... إليكم ما فعله!

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تناقلت مواقع الأخبار العالمية خبراً مفاده أنّ النجم الأميركي براد بيت اعتذر من الممثلة جينيفر أنيستون بعد حوالي 12 عاماً، وذلك بعدما انفصل عنها بسبب طليقته الأخيرة النجمة أنجلينا جولي.وفي التفاصيل، فقد قيل إنّ محادثة جرت بين أنيستون وبيت تخللها اعتذار الأخير ما جعل جينيفر تتفاعل وتبكي بشدّة.الجدير ذكره، أنّ جينيفر وبراد كانا قد تزوجا عام 2000 وانفصلا عام 2005 بعدما أصبح براد وأنجلينا على علاقة غرامية خلال تصوير فيلم "Mr. & Mrs. Smith".في سياق آخر، أشارت مصادر مقربة من أنجلينا جوالي إلى أنها ممتنعة عن ممارسة الجنس ولا تريد خوض علاقة غرامية جديدة.