أنجلينا جولي اتخذت قرارها...

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نشر موقع Hollywood Life تقريراً عن حياة النجمة أنجلينا جولي.ونقل الموقع عن مصدر مقرب من النجمة الشهيرة معلومات تفيد بأنها "قررت الامتناع عن ممارسة العلاقة الجنسية، وتريد أن يكون وقتها لنفسها ولحياتها كعازبة".كذلك، فقد أشار التقرير الى أن جولي "ليست جاهزة الآن لأي علاقة عاطفية"، إضافة الى أنها "لم تعد مهتمة بالعلاقة الحميمة والرومنسية"، وهي "مستمتعة ومقتنعة بذلك".وشدد هذا المصدر على أن النجمة "مصممة على هذا الموضوع"، لافتاً الى أنها تقرأ الكتب التي تتحدث عن كيفية تحويل الطاقة الجنسية الى قوة إبداعية خلاقة، إضافة الى أنها تمارس اليوغا.ويشار الى أن أنجلينا كانت على علاقة مع النجم براد بيت بدأت عام 2004 ثمّ تزوجا في شهر آب/أغسطس عام 2014 وانفصلا في أيلول/سبتمبر 2016، ولديهما 6 أطفال.