بالصور: أمل حجازي.. هل تحجّبت؟

هل ارتدت امل حجازي الحجاب؟

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LBCI News Lebanon

هي ليست المرّة الأولى الّتي تنتشر فيها أخبار حول إرتداء الفنانة أمل حجازي الحجاب أو إعتزالها الفنّ.

ففي العام 2015، أي منذ عامين، إنتشرت صورة للفنانة أمل حجازي ترافقت مع شائعة تحجّبها. وقد إنشغل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية لمعرفة حقيقة ما ورد على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

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في التفاصيل، نشرت سيدة تُدعى "ربى بسّام" منشوراً على حساب الفنانة أمل حجازي تؤكّد إرتداء الأخيرة الحجاب. وقد أشارت رُبى إلى أنها قريبة أمل من عائلة زوجها، فكتبت:

"شخص بعيلتنا جابتلنا الأمل من جديد وخلتلنا الفرحة فرحتين وعايدتنا بالعيد مرتين. مرة كرمال عيد الاضحى والثانية كرمال تخبرنا انو الله سبحانه وتعالى توجها ملكة وهداها بالسترى والاحتشام وخلانا نشوفها باجمل طرحة وهي الحجاب".

وتابعت "الله يهنيكي ويفرحك متل ما فرحتينا.. بكل فخر واعتزاز مبروك "أمل حجازي بسام" لارتدائك الحجاب".

وقد أرفقت ربى المنشور بمجموعة صور لأمل حجازي وهي ترتدي الحجاب. فهل تحجّبت أمل فعلاً أم أنها شائعة قديمة تطالها من جديد بأسلوبٍ مختلف؟