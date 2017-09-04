خاص: كيف جمع ناصيف زيتون بين نادين نجيم وتيم حسن من جديد في عيد الأضحى؟

دومينيك أبو حنا-

لعيد الأضحى طعمٌ مختلفٌ مع سهرات مهرجانات بيروت الأضحى الدوليّة الّتي تتنوّع وتختلف بين نجمٍ وآخر لإرضاء جميع الأذواق.

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ناصيف زيتون يتصبّب عرقاً

شهد دخول النجم السوري ناصيف زيتون على مسرح مهرجانات بيروت الأضحى الدوليّة في الليلة الثانية موجةً من التصفيق على إيقاع أغنية "شو حلو".

وبعفويّته المعهودة، رحّب ناصيف زيتون بالجمهور قائلاً "يشرّفني حضوركم، ينعاد عليكم وكلّ عيد أضحى وأنتو بخير. شرف كبير انّي واقف قدّامكم.. مطلوب منكم تهيّصوا. شكر كبير لكلّ القائمين والمنظّمين".

قفز ناصيف فرحاً بتفاعل الحضور معه على أغنية "خلص استحي" وتصبّب عرقاً. فأتته معجبة بعلبة محارم، وكأنّها تقول له "لا تتوقّف عن الغناء والحركة.. نريد المزيد".

ناصيف يجمع نادين نجيم وتيم حسن من جديد

قدّم زيتون في حفله بالبيال مجموعة من أنجح أغنياته الّتي ردّدها الجمهور عن ظهر قلب مثل: على أي اساس، نامي ع صدري، قدّها وقدود، مش عم تزبط معي، ما ودّعتك...

أمّا أغنية "بربّك" فكان لها حصّة الأسد في الحفل، وكرّر غناءها ثلاث مرّات تلبيةً لرغبة الجمهور. لم يختلف الوضع كثيراً بغناء أغنية "مجبور" مرتين بعدما أجمع الجمهور بصوتٍ واحدٍ "عيدها.. عيدها".

وفي حين بُثت على الشاشة العملاقة مشاهد من مسلسل "الهيبة"، نجح ناصيف بجمع كلّ من نادين نسيب نجيم وتيم حسن في حفله دون أن يدري بعدما انفصلا دراميّاً.

هل يتخلّى عن الكورال الخاص به؟

في صورةٍ بانوراميّة للجمهور، يُلاحظ أن تذاكر حفل ناصيف زيتون قد نفذت جميعها. الجمهور عينه تخلّى عن مقاعده طيلة السهرة ورافقه غناءً في أغنياته.

الأمر دفع البعض إلى التعليق "ناصيف ليس بحاجة الى كورال.. الجمهور تحوّل إلى كورال".