إلغاء حفل نوال الزغبي في شرم الشيخ... والسبب؟

ما سبب إلغاء حفل نوال الزغبي؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار شرم الشيخ,نوال الزغبي,ما سبب إلغاء حفل نوال الزغبي؟

LBCI News Lebanon

تفاجأ محبو الفنانة اللّبنانيّة نوال الزغبي بإلغاء حفل لها كان من المقرر إقامته في مدينة شرم الشيخ المصريّة، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك.

وكتب الأستاذ مارسيل الزغبي، شقيق نوال ومدير أعمالها، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "نظرا لعدم توفير التصاريح المطلوبة لحفلة النجمة نوال الزغبي غدا في شرم الشيخ، نعلن الغاء الحفل ونعتذر من جميع الناس ​الذين كانوا قد حجزوا أماكنهم في الحفل".

الإعلان

وتجدر الإشارة إلى أنه كان سيشارك الزغبي في الحفل الفنانة ميكاييلا والفنان إياد، وكان سيقدمه الإعلامي زكريا فحام.